MG

Trabalhador escravizado tem corpo tatuado com as iniciais dos patrões

Aliciados através do Facebook e Instagram, eles foram resgatados

Dois trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão em Planura (MG), após serem recrutados através do Facebook e Instagram. A operação, realizada entre 8 e 15 de abril por auditores fiscais, procuradores do MPT e Polícia Federal, revelou um caso marcado por tortura, violência sexual e psicológica. As informações foram divulgadas pelo Uol. >