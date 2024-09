VALE SÃO-FRANCISCANO

Bahia tem o maior crescimento no rebanho de caprinos e ovinos do país

o estado teve um aumento de 5,8% nos caprinos e 7,4% nos ovinos de 2022 para 2023

Vitor Rocha

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 09:00

Cabras Crédito: Shutterstock

A Bahia registrou o maior crescimento nacional no efetivo de caprinos e ovinos em um ano, de acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre 2022 e 2023, o rebanho de caprinos no estado cresceu 5,8%, enquanto o de ovinos teve um aumento de 7,4%. O estudo também revelou que a Bahia manteve a liderança no tamanho dos rebanhos dessas espécies no país.

Segundo o IBGE, o número de ovinos passou de 4,66 milhões para 5 milhões, representando um acréscimo de aproximadamente 345 mil animais. No caso dos caprinos, o aumento foi de cerca de 217 mil, com o rebanho passando de 3,37 milhões para 3,95 milhões.

Entre os municípios baianos, Casa Nova e Juazeiro, localizados na região do Vale São-Franciscano da Bahia, se destacaram. Casa Nova liderou o país tanto no número de ovinos, com 658,5 mil, quanto no de caprinos, com 725,1 mil, e foi o município com o maior crescimento no efetivo de caprinos no estado, adicionando 35 mil cabeças em relação a 2022. Juazeiro ficou em segundo lugar nacional no número de ovinos, com 388,3 mil, e em terceiro lugar no rebanho de caprinos, com 371,2 mil. Além deles, Remanso também se destacou, alcançando a terceira maior posição nacional no efetivo de ovinos e tendo o maior crescimento do país na espécie, com um acréscimo de 56,5 mil cabeças.

De acordo com a Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (Adeap) de Juazeiro, há dois motivos para o aumento no número do rebanho de caprinos e ovinos: o regime de chuvas, que se normalizou nos últimos cinco anos, e a realização de feiras de comercialização de animais em localidades do interior.