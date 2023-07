Bahia tem seis cidades entre as 10 mais violentas do país, diz anuário

Seis das 10 cidades mais violentas do país estão na Bahia. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (20).



A informação se baseia na taxa de mortes violentes intencionais, e considera apenas as cidades com mais de 100 mil habitantes. No topo do ranking nacional está Jequié, no sudoeste da Bahia. A cidade tem a taxa de 88,8.



Em segundo lugar, aparece Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, com 88,3. Em seguida, Simões Filho, com 87,4, e Camaçari, 82,1. As duas cidades fazem parte da Região Metropolitana de Salvador.