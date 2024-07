SAÚDE

Bahia vai receber quatro novas maternidades em cidades do interior e RMS

Obras serão nos municípios de Amargosa, Lauro de Freitas, Serrinha e Valença

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 15:57

null Crédito: Shutterstock

A Bahia vai receber quatro novas maternidades nos municípios de Lauro de Freitas, Serrinha, Amargosa e Valença. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, que tem como prevista a construção de 36 novas maternidades em 21 estados, com um investimento de R$ 4,76 bilhões do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Os empreendimentos devem impactar mais de 26 milhões de mulheres e proporcionar até 583 mil atendimentos por ano.

De acordo com Mirela Pessatti, arquiteta responsável pelos projetos, serão construídos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade que prestarão assistência à gestante, puérpera e ao recém-nascido. As unidades serão divididas em porte 1, com 8.200 m² e capacidade para até 100 leitos; e porte 2, com 10.150 m² e capacidade para até 150 leitos.

As maternidades ofertadas serão de alto risco e contemplarão os seguintes setores assistenciais: centro de parto normal intra-hospitalar; ala de suítes de pré-parto, parto e pós-parto; centro cirúrgico e obstétrico; alojamentos conjuntos; quartos de internação de alto risco; unidade de terapia intensiva neonatal; unidade de cuidados intermediários; unidade de canguru; unidades de terapia intensiva materna; suítes de expectação para mulheres em situações emergenciais; áreas privativas para mulheres vítimas de violência; unidade de urgência e emergência; diagnóstico por imagem com radiologia; tomografia; ultrassonografia; cardiotocografia; laboratório de análises clínicas; áreas de apoio técnico; banco de leite; apoio logístico e administrativo: além de um ambulatório e casa da gestante bebê e puérpera.