Baiana ganha prêmio de R$ 100 mil na Nota Premiada; veja resultado

Ao todo, 90 participantes faturaram R$ 10 mil

Da Redação

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 19:56

Moradora de Ipiaú ganha prêmio de R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Ascom Sefaz-BA

Uma moradora de Ipiaú, no sul do estado, foi a ganhadora de agosto do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia. O resultado do sorteio foi publicado nesta quinta-feira (29). A campanha contemplou ainda outros 90 participantes com prêmios de R$ 10 mil cada. Destes, 50 moram em Salvador, 39 no interior baiano e um na cidade pernambucana de Petrolina.

No interior, Feira de Santana liderou a lista com sete ganhadores. Em seguida, aparecem Eunápolis e Lauro de Freitas, com quatro ganhadores cada, seguidos de Simões Filho, com três. Além da ganhadora do prêmio principal de R$ 100 mil, outro participante de Ipiaú também foi contemplado neste sorteio, levando um prêmio de R$ 10 mil. Camaçari e Vitória da Conquista também tiveram dois sortudos cada.

O resultado de agosto contemplou ainda os municípios de Conceição de Feira, Campo Formoso, Candeias, Capim Grosso, Conceição do Coité, Ibirataia, Irecê, Itororó, Jequié, Jeremoabo, Jitaúna, Juazeiro, Paulo Afonso, São Gonçalo dos Campos, São Sebastião do Passé e Teixeira de Freitas, com um ganhador cada.

Mais de 794 mil pessoas já participam da Nota Premiada Bahia e concorrem, todos os meses, a um prêmio de R$ 100 mil e 90 prêmios de R$ 10 mil. Com o sorteio desta quinta-feira, a campanha já acumula 5.140 pessoas contempladas, das quais 3.105 moram na capital, 2.032 no interior e três fora do estado.

O resultado foi divulgado no site do Nota Premiada Bahia e também no Instagram da campanha (@notapremiadabahia) e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba): @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no Twitter. A ação é uma campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site da Nota Premiada, e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para as quais pretende doar as suas notas eletrônicas, que serão compartilhadas entre as entidades escolhidas e assim convertidas em pontos para definição dos repasses em dinheiro realizados pelo Estado a cada quatro meses.