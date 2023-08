Baiano de Juazeiro é um dos ganhadores da Mega Sena

Mais um baiano ficou milionário graças à Mega Sena. Um sortudo de Juazeiro, no norte do estado, vai dividir o prêmio de quase R$ 3,9 milhões com outra aposta vencedora, de São Paulo.



A aposta de Juazeiro foi feita na lotérica Placar da Esperança. Segundo a Caixa, as duas apostas ganhadoras do sorteio dessa quarta-feira (16) foram apostas simples, que custam R$ 5 cada.



Cada um dos ganhadores vai receber R$ 1.928.029,09. Os números sorteados foram: 06 - 09 - 14 -16 - 42 - 47