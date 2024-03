QUINA

Baiano fatura R$ 57 mil na Mega-Sena; saiba cidade

Uma aposta simples feita na Bahia acertou a 'quina' da Mega-Sena, no sorteio realizado no sábado (10), e vai levar para casa R$57.263.

O sortudo é de Ubatã, no Sul do estado. O município tem apenas 16 mil moradores, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).