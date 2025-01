ECONOMIZANDO EM 2025

Baianos podem ter até R$ 49 de desconto na conta de energia em janeiro; entenda

Total do desconto chega a R$ 75 milhões em todo o estado

Mais de 6 milhões de consumidores na Bahia vão começar 2025 com redução na conta de energia. Serão R$ 75 milhões em desconto aplicado nas contas de energia elétrica em janeiro. O desconto chega a até R$ 48,92 no recebido deste mês.

O cálculo do valor final do desconto vai levar em consideração o consumo individual de cada cliente e já está sendo aplicado nas contas. O alívio financeiro é proporcionado pelo “bônus Itaipu”, com a distribuição do resultado positivo da comercialização da energia da hidrelétrica.