Baleia jubarte encalha em São Francisco do Conde, na RMS

Uma baleia-jubarte que foi encontrada encalhada no sábado (8) no interior da Baía-de-Todos-os-Santos ficou novamente presa em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, no domingo (9). O Projeto Baleia Jubarte faz o monitoramento do caso nesta segunda (10).



De acordo com o coordenador de desenvolvimento institucional do instituto, José Truda, a saúde do animal aparenta ter piorado, e ele vem sem deslocando para águas ainda mais rasas.