Banda do Ilê Aiyê denuncia racismo em restaurante de Salvador

A banda do Ilê Aiyê, a Band’Aiyê, denunciou que sofreu um caso de racismo no restaurante Espaço Bistrô Trapiche Adega, no bairro do Comércio, em Salvador, onde tinha apresentação marcada na última quinta-feira (23).



Em entrevista ao Correio, Antônio Carlos Vovô disse que não estava no local, mas contou o que aconteceu. Segundo o presidente do Ilê Aiyê, a banda recebeu a indicação da produção local de uma sala no restaurante para que pudessem colocar os figurinos. Ele disse que, a proprietária do local, Vivianne Mendonça, pediu que a banda se retirasse da sala, já que era um local com “coisas de valor”.