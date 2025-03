10% de desconto

Bar em Salvador oferece 10% de desconto para quem for ao show de Gilberto Gil neste sábado; saiba detalhes

Basta apresentar o ingresso

Quem estiver procurando um esquenta ou um after do show de estreia da turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, pode optar pelo Velho Espanha Bar, nos Barris. O estabelecimento vai garantir desconto para quem for ao local neste sábado (15). >

É só apresentar o ingresso do show e garantir um desconto de 10%. O bar está funcionando desde as 11h, e o desconto é válido para antes ou após o show. “Estamos pertinho da Fonte Nova, ao lado da Lapa. Abriremos às 11h pra matar sua fome no almoço e funcionaremos atéé… o after do show de Caetano e Bethânia foi incrível, que tal repetir a dose?”, diz o post do Instagram.>