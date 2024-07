CULTURA

Bate-papo sobre mulheres no hip hop abre as atividades do projeto Se Liga Mina

Iniciativa chega à segunda edição com palestras, oficinas e shows

Publicado em 30 de julho de 2024 às 18:48

O breaking é uma manifestação essencial do hip hop Crédito: Divulgação/Arquivo Liga Baiana de B-Boys e B-Girls

Este ano, o break dance tem lugar pela primeira vez nas Olimpíadas. A estreia do esporte em Paris acontece no dia 9 de agosto. Em Salvador, a cultura hip hop chega antes, na 2ª edição do projeto “Se Liga Mina - Hip Hop BA”. No dia 4 de agosto, acontecerá a mesa de bate-papo que marca a abertura oficial do evento, no Espaço Xisto Bahia.

Com o tema “Mulher no hip hop e empreendedorismo feminino”, a mesa será composta por representantes do movimento na Bahia, membros da equipe Se Liga Mina e instituições parceiras. O projeto é idealizado pela b-girl (como são chamadas as dançarinas de break dance) Thina Reis, uma das pioneiras do breaking na Bahia.

As atividades se estendem até dezembro. Dentre as convidadas, estão Michelle Arcanjo e Claudineia Muniz B.Girl Cacau, Sista Katia, Andressa Monique, DJ Nai Kiese, DJ Bandido, Udi Santos, Jamile Soares e Ananias Break.

A programação inclui também um pocket show de Mira Potira, Viik Amazi, Slam das Minas e uma apresentação em forma de batalha de Breaking e All Style, seletiva da batalha Slam das Minas.

Para a capacitação das participantes, o circuito de oficinas gratuitas inclui aulas de breaking, rap, graffiti, GJ, funk, e uma oficina de elaboração de projetos e estruturação de grupos, realizadas no Colégio Estadual Barros Barreto.

Serão disponibilizadas 120 vagas gratuitas para o público feminino a partir de 12 anos, incluindo uma turma exclusiva com atividades infantis e para a terceira idade. As inscrições podem ser feitas através de formulário (link).

O evento tem classificação livre e a entrada é franca, mas o público pode optar por trazer 1kg de alimento para doação.

A idealizadora

Militante e ativista do movimento hip hop desde 1998, Thina Reis é moradora do subúrbio ferroviário de Salvador e filha de Dona Zezinha. Em sua carreira de produtora cultural, já coordenou projetos como o Dança de Rua Invadindo a Praça, Cultura Hip Hop Informação, ações de Hip Hop no VIVADANÇA Festival Internacional, Battle Independente, Roda do Ano e Roda de Breaking Independente de Rua, realizada há mais de 22 anos no centro histórico.

Sobre o SLMH2, a idealizadora ressalta que o projeto busca reafirmar que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. “Que seja na arte, educação, esporte, na profissão, em qualquer lugar que a represente com respeito e dignidade. Se liga, mina! Você pode o que quiser".

Serviço:

O quê: Mesa de Bate Papo “Mulher no Hip Hop e Empreendedorismo Feminino” e apresentações artísticas

Quando: 04 de agosto às 14h

Onde: Espaço Xisto Bahia, Barris - Salvador (BA)

Entrada: Gratuita e doação de alimentos