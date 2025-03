TEM ROUPA POR R$ 3

Bazar solidário terá peças adulto e infantil com valores fixos em Brotas

Iniciativa está prevista para o dia 5 de abril

O BazarZÃO, bazar solidário da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 pelo bem viver, vai ganhar mais uma edição no dia 5 de abril, no bairro de Brotas, em Salvador. O “Dia D” de aquisição de peças une o apoio a causas sociais e a preocupação socioambiental com o fomento do reuso de roupas. Nesta edição, os itens adulto e infantil contarão com valores fixos cada. >