CRIME NO DORON

Bebê de suspeito de matar esposa e enteado ficará com avós paternos

O bebê de apenas um mês, filho de Mariza da Luz Santos e Rodrigo Bispo dos Santos, ficará sob a guarda dos avós paternos. Rodrigo é suspeito de matar a facadas a companheira e o enteado Arthur da Luz Santos , de apenas sete anos. O crime aconteceu no último sábado (29), na casa onde a família morava no bairro do Doron.

Nesta sexta-feira (5), foi enterrado o corpo de Arthur . Segundo a irmã de Mariza e tia de Arthur, Raquel dos Santos, a família do pai vai ficar com a guarda da criança por questões financeiras, emocionais e psicológicas. "A gente decidiu isso diante de muita dor. A gente não tem mais condições financeiras e nem mentais para olhar por aquele bebê", disse Raquel.

Na madrugada do sábado, o homem conhecido popularmente como "Cabeludo", foi responsável por atacar a facadas Mariza e Arthur. Após o crime, o homem destruiu tudo que havia dentro do imóvel e em seguida abriu o gás para explodir a casa. Uma terceira vítima, filho dele com Marisa, um bebê de 28 dias, foi resgatado com intoxicação.