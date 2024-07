BARBARIDADE

Morre criança esfaqueada pelo padastro no Doron

Suspeito do crime é Rodrigo Bispo dos Santos, preso em flagrante pelo feminicídio de Mariza da Luz, mãe da criança

Da Redação

Publicado em 3 de julho de 2024 às 17:07

Arthur da Luz Santos, de 7 anos Crédito: Acervo Pessoal

Internado no Hospital Geral do Estado (HGE) após ser agredido a facadas pelo padrasto, o jovem Arthur da Luz Santos, de 7 anos, morreu nesta quarta-feira (3). O suspeito do crime é Rodrigo Bispo dos Santos, preso em flagrante pelo feminicídio da companheira Mariza da Luz Santos, mãe da criança.

A criança foi esfaqueada quatro vezes no último sábado (29), na comunidade do Guine, no Doron, em Salvador, e teve a morte cerebral confirmada por familiares, de acordo com a TV Bahia. A 2ª delegacia de Homicídios (DH/Central) informou que instaurou inquérito para investigar a morte de Arthur.

Rodrigo andou pelos telhados de, ao menos ,10 residências, enquanto tentava fugir do local do crime, mas foi preso pela Polícia Militar. No domingo (30), o homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Relembre o caso

Na madrugada do sábado, o homem conhecido popularmente como "Cabeludo", foi responsável por atacar a facadas Mariza e Arthur. Após o crime, o homem destruiu tudo que havia dentro do imóvel e em seguida abriu o gás para explodir a casa. Uma terceira vítima, filho dele com Marisa, um bebê de 28 dias, foi resgatado com intoxicação.

Por volta da 1h da madrugada, os vizinhos acordaram com Mariza gritando. "Mas a gente nem deu muita atenção, porque eles brigavam praticamente todos os dias", conta uma mulher.

Mariza foi esfaqueada diversas vezes no banheiro, onde o corpo foi encontrado. Ela apresentava um corte profundo na cabeça. "Ele arrancou o vaso e jogou nela", disse uma jovem. Já o menino foi perfurado quatro vezes.

"Dizem que ele chegou muito doido em casa e queria 'pegar' o menino. A mãe não deixou e ele quis então estuprar os dois", acrescentou a jovem. De acordo com relatos dos moradores, mãe e filho estavam sem roupa.

Arthur foi levado para o Hospital Roberto Santos (HGRS) no dia da agressão, mas foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou internado em estado grave.