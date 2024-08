CULTURA

Bel Borba apresenta exposição ‘Sinergia e Atavismo’, no Museu de Arte da Bahia

O público vai conferir seis coleções distintas, totalizando 82 obras que mostram um panorama recente da narrativa e do repertório do artista nos últimos10 anos. “Fiz várias exposições fora do Brasil e, de alguma forma, deixei adormecida a minha presença nos museus e galerias de Salvador. Agora as pessoas terão uma visão geral do que criei no meu repertório recente”, afirmou o artista.