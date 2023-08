Bell Marques se emociona ao receber a Comenda 2 de Julho

Bell Marques ficou com a voz embargada e emocionado. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

“Cadê minha guitarra?”, foi com essa frase que o cantor e compositor Bell Marques, 70 anos, iniciou o discurso na tribuna da Assembleia Legislativa da Bahia, nesta quinta-feira (17). Diante de um plenário lotado de fãs e admiradores, o homem que durante 45 anos tem encantado e emocionado multidões em cima de palcos e trios elétricos disse que estava nervoso. “Minha guitarra é meu escudo”, brincou.



Bell recebeu das mãos dos deputados a Comenda 2 de Julho, a maior honraria do Legislativo baiano, concedida apenas àqueles que fizeram um importante trabalho pelo estado. O cantor foi escolhido pelas contribuições que fez ao Carnaval e que projetaram a Bahia no Brasil e no mundo.

A cerimônia começou ao som de ‘Selva Branca’, um dos principais hits do artista. Bell entrou no plenário acompanhado pelos deputados e caminhou até a mesa da Casa sendo aplaudido de pé pela multidão. Os filhos e também cantores Rafa e Pipo assistiram a tudo na primeira fileira. Foram eles, junto com os parlamentares, que colocaram a medalha sobre os ombros do pai e entregaram a placa da comenda.

No discurso, Bell reiterou por diversas vezes o apoio dos fãs, agradeceu a presença de todos e ficou emocionado ao falar da família. Antes, um vídeo mostrou depoimento dos filhos do artista e imagens da carreira dele. O compositor ficou com a voz embargada antes, durante e depois das homenagens. E deu uma palhinha ao lado do cantor Danilo Moreno do sucesso ‘Diga que valeu’.

“Entrei no salão e fiquei emocionado porque passou um filme na minha cabeça da minha história. Esse reconhecimento é muito importante para qualquer pessoa e para mim não seria diferente. Penso em todas as lutas e obstáculos para chegar até aqui. Recebo essa comenda com uma gratidão enorme e tenho certeza que essa medalha vai fazer parte da minha história de uma forma muitíssimo especial”, afirmou.

Bell, os filhos, o presidente da Alba Adolfo Menezes, e o deputado Marcinho Oliveira. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Questionado sobre novidades para o carnaval de 2024, quando ele vai completar dez anos de carreira solo depois de ter saído da banda Chiclete com Banana, Bell adiantou que há alguns projetos em andamento. “Durante o ano, haverá shows especiais para marcar essa data, em casas de show e teatros onde as pessoas vão poder assistir sentadas, porque além de cantar, eu vou contar um pouco da minha história”, disse.

A Comenda 2 de Julho já foi entregue a personalidades como empresários, promotores e defensores públicos, e artistas como Carlinhos Brown e a atual ministra da Cultura, Margareth Menezes. O deputado Marcinho Oliveira (União Brasil), propositor da honraria, explicou que Bell foi escolhido pela história, pelas ações filantrópicas e pela representatividade internacional associada a Bahia.

“Como fã posso falar, posso descrever a emoção de ouvir as canções que marcaram e ainda marcam diversas gerações. Posso dizer, posso afirmar, que fui atrás de um caminhão fazer meu Carnaval e o Carnaval é feito no coração. Gostei, Bell é emoção. Meu bem, naquele ano eu me tornei Camelão. Posso dizer ainda que tem canções que marcam a nossa vida, que encontrei o meu amor, minha esposa, na cidade do Salvador”, afirmou.

A sessão foi embalada também por clássicos como ‘Amor perfeito’ e ‘100% você’. Nas redes sociais, minutos antes da cerimônia, Pipo Marques brincou com o pai no elevador. “E aí, homenageado do dia. Todo lindo, discurso em mãos... rapaz que moral hein”, disse. Ele fez a transmissão ao vivo do evento.