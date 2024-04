DOMINGO

Bispo Bruno Leonardo espera mais de 62 mil pessoas em encontro na Fonte Nova

Sucesso nas redes sociais, o bispo Bruno Leonardo mostrou no início da tarde desta quinta-feira (18) que a montagem da estrutura para o encontro está a todo vapor. O evento religioso organizado por ele vai acontecer neste domingo (21), às 10h, na Arena Fonte Nova.

Conhecido por seus cultos vibrantes, Bruno busca repetir o feito do ano passado, quando 62 mil pessoas se reuniram em um encontro marcado por louvor e esperança. Esta será a terceira edição do encontro organizado pelo bispo na capital baiana. Na estreia, em 2022, o bispo atraiu mais de 40 mil evangélicos para o estádio.

Recentemente, seu canal no YouTube — que tem mais de 21,4 milhões de inscritos — ultrapassou mais de 4 bilhões de visualizações. Ele tem mais de 6,4 milhões de seguidores no Instagram e 4,7 milhões de fãs no Facebook.