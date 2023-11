Bispo suspeito de participar de morte de pastora foi preso durante o culto

O bispo Zadoque estava em um culto no bairro da Gameleira, na Ilha de Itaparica, quando recebeu a visita dos policiais e foi preso, nesta quarta-feira (15). Weslen Pablo Correira de Jesus, conhecido como "Zadoque" está sendo investigado por participação na morte da pastora e cantora gospel Sara Mariano e estava sentado no templo quando os policiais chegaram. O bispo de 31 anos foi chamado de lado, informado sobre a ocorrência e se entregou. Nesta quinta, a Justiça manteve a prisão temporária dele.

Segundo o advogado do bispo, Dielson Monteiro, o suspeito não ofereceu resistência. A defesa disse que, à primeira vista, não viu ilegalidade na prisão, mas frisou que assumiu o caso recentemente e que ainda vai analisar o processo com calma. Haverá uma reunião no escritório, nesta quinta-feira, entre os advogados de defesa para discutir o caso.