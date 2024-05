Bolão na Mega-Sena fatura R$ 124 mil na Bahia; confira resultado

Três apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada no último sábado (25), e vão ganhar até R$ 124 mil. Uma delas foi um bolão com 37 apostadores. A aposta é de Piritiba, no centro norte da Bahia, e o valor total é de R$ 124.083,20. As outras duas apostas são de Salvador. Cada uma vai receber R$ 62 mil.