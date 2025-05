CAMINHÃO BOIADEIRO

Bombeiros resgatam dezenas de bois após caminhão tombar na Bahia

Acidente foi na BR-349, trecho de Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano

Três equipes do 20º Batalhão de Bombeiros Militar (20º BBM) em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, ajudaram a resgatar dezenas de bovinos, nessa quinta-feira (8), após um caminhão boiadeiro tombar na BR-349, trecho de Bom Jesus da Lapa. A mobilização ocorreu após um acidente envolvendo o caminhão e uma caminhonete, no fim da tarde. >