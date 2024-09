ALIMENTAÇÃO

Boost Smoothie inaugura primeira unidade em Salvador

Proposta é de alimentação saudável e prática

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de setembro de 2024 às 16:19

Loja fica na Barra Crédito: Divulgação

A Boost Smoothie abriu sua primeira unidade em Salvador na manhã deste sábado (21), na Barra, ao lado do Restaurante Pereira. A proposta do espaço é oferecer o menu no sistema To-Go (compre e leve).

Em soft opening (fase de testes), a loja funcionará todos os dias, inicialmente, das 8h às 12h. A partir do próximo sábado (28), passará a operar no horário regular, das 6h às 19h, com intervalo das 13h às 16h.

“A Boost foi idealizada com a proposta de equilibrar nutrição e sabor, oferecendo smoothies que prometem transformar a rotina dos soteropolitanos com opções saudáveis e deliciosas”, destaca a advogada Alana Gonzalez, sócia da marca ao lado de sua filha, a estudante de administração da UFBA, Maria Clara Gonzalez, e de Lorena Ramalho, empresária do segmento de saúde.

“A marca ‘Boost’ foi idealizada por Maria Clara. Eu acreditei no projeto, tornando-me sócia, e Lorena também, emprestando seu conhecimento na área de saúde e bem-estar”, completa Alana.

O objetivo do trio é promover o bem-estar físico dos clientes por meio de ingredientes frescos e cuidadosamente selecionados.

Serviço:

Boost Smoothies

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 3959 – Barra

Funcionamento: todos os dias, das 6h às 19h, com intervalo das 13h às 16h