BR-324 é interditada no sentido Salvador em Amélia Rodrigues após caminhão derrubar passarela

Acidente foi registrado no fim da noite de terça-feira (4)

Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 06:52

Motoristas registraram trânsito com passarela no chão Crédito: Reprodução

Um acidente registrado por volta das 23h da noite de terça-feira (4) interditou o trânsito na BR-324, em Amélia Rodrigues, no sentido Salvador. De acordo com informações da Via Bahia, um veículo colidiu com uma passarela metálica, causando a queda da estrutura e interrompendo a circulação de veículos em direção a capital. >

Segundo informações obtidas pela reportagem, o veículo em questão é um caminhão do tipo caçamba. Apesar da interrupção de circulação com a queda da passarela, a Via Bahia informou que apenas uma pessoa ficou ferida. >

“O condutor do veículo, único ferido no incidente, sofreu apenas lesões leves e está recebendo atendimento da equipe de resgate da concessionária. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da VIABAHIA estão no local coordenando a operação de desvio do tráfego pelo retorno do km 537 do leste para oeste”, explicou, em nota, a Via Bahia. >

Trecho da BR-324 é interditado após caminhão derrubar passarela



Via está interditada no sentido Salvadorhttps://t.co/zFh4NYYpZY pic.twitter.com/9hkWO0GSIr — Jornal Correio (@correio24horas) February 5, 2025