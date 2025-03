VAGAS ABERTAS

Bracell abre vagas de emprego em Alagoinhas e Camaçari; confira

Além de salário compatível, empresa oferece PPR, plano de saúde, vale-alimentação, auxílio-escola e mais

A Bracell, empresa que produz celulose solúve, está com cinco vagas abertas para suas unidades em Alagoinhas e Camaçari, na Bahia. As oportunidades incluem cargos como coordenador de serviços compartilhados, comprador PL, analista fiscal PL, planejador de manutenção III e supervisor de serviços compartilhados. As inscrições devem ser feitas no site oficial da empresa: [https://www.bracell.com/carreiras/](https://www.bracell.com/carreiras/).>