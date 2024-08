TRANSPORTE

BRT de Salvador passa a ter mulheres no quadro de motoristas

Ex-cobradoras, as duas foram selecionadas a partir do programa Mulheres no Volante

A partir dessa semana, o BRT de Salvador passa a contar com duas mulheres no quadro de motoristas do sistema. Ilmara Sales e Carla Patrícia Maltez começaram a trabalhar na segunda-feira (12), como parte do programa Mulheres no Volante, iniciativa das secretarias municipais de Mobilidade (Semob) e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), com apoio das empresas do setor.