BRT volta a circular em bairro de Feira de Santana após coletivo ser incendiado

Grupo ateou fogo em um ônibus do sistema BRT por conta da morte de um homem em ação da Polícia Militar

Publicado em 30 de julho de 2024 às 21:13

Crédito: Andrews Pedra Branca/Prefeitura de Feira de Santana

Os ônibus BRT que atendem a comunidade do Residencial Parque Brasil, no bairro Conceição, em Feira de Santana, voltaram a circular nesta segunda-feira (29), após ser normalizada as condições de segurança pública na comunidade.

O serviço estava suspenso desde a sexta-feira (26), quando um homem foi morto no residencial Nova Conceição, conhecido como B13, durante ação da Polícia Militar. Logo depois, um grupo de moradores incendiou um ônibus BRT. O motorista do ônibus, o cobrador, que é cadeirante, e os passageiros conseguiram sair do coletivo sem ferimentos.

Em nota, a prefeitura de Feira informou que "aguardava o restabelecimento da ordem e ações ostensivas de proteção a rodoviários e centenas de passageiros que utilizam o serviço essencial prestado na linha 66-Conceição via Parque Brasil".

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) ainda informa que as linhas 67 - Conceição via Santa Bárbara e 68 - Conceição II via Caseb continuam reforçando o atendimento no bairro da Conceição.

Entenda o caso

Um homem foi morto a tiros no bairro Conceição, em Feira de Santana, centro norte do estado. Ainda sem identificação formal, a vítima morreu na sexta-feira (26) após um confronto com a Polícia Militar.

O caso ocorreu no residencial Nova Conceição, conhecido como B13. De acordo com informações dos policiais militares, registradas na ocorrência da Polícia Civil, a equipe policial teria sido recebida a tiros por quatro suspeitos.

Um deles foi atingido no confronto e em seguida socorrido pelos policiais para uma unidade de saúde, mas não resistiu. A polícia não informou se os outros homens que acompanhavam a vítima foram presos ou conseguiram fugir.

Porções de maconha e de cocaína, uma balança de precisão, um revólver e sete munições calibres 38 foram apresentados na unidade especializada pelos militares. O caso está registrado na Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana como morte por intervenção de agente de segurança pública.

Em vídeo circulado nas redes sociais, moradores do condomínio se aglomeram próximos às viaturas da Polícia Militar e protestam, aos gritos, pela morte. "A polícia está matando morador, pai de família, dentro de casa, matou e disse que é troca de tiros", disse uma mulher em uma das gravações. "Estão soltando bomba nas mães de família aqui dentro do B13", afirmou outra.