CIDADE

Bruno Reis é o prefeito que mais cumpriu promessas entre gestores das dez maiores capitais

Segundo o levantamento, o prefeito de Salvador ficou em terceiro lugar em todo o país

Da Redação

Publicado em 20 de julho de 2024 às 11:13

O prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Betto Jr./Secom

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, cumpriu o maior número de compromissos de campanha entre os chefes do Executivo das dez maiores capitais do Brasil. O dado foi apontado pelo levantamento Promessas dos políticos, feito pelo portal G1. Segundo os resultados divulgados neste sábado (20), Bruno é também o prefeito que mais cumpriu promessas entre as capitais do Norte e Nordeste, além de ter ficado em terceiro lugar em todo o país, em três anos e meio de mandato.

O gestor ainda lidera a lista de promessas cumpridas entre as 20 maiores capitais do Brasil. Ao todo, foram contabilizados 54 compromissos de Bruno ao longo da eleição de 2020. Dentre eles, 32 foram cumpridos integralmente, o que representa percentual de 59,25%, enquanto outras ações estão em andamento. No Brasil, o percentual médio de cumprimento das promessas pelos prefeitos de capitais foi de 39,1%.

No caso de Salvador, entre as promessas cumpridas por Bruno Reis, foram citadas a criação da Casa da Mulher Brasileira, a realização de obras de contenção de encostas, a conclusão das intervenções do BRT de Salvador, a elevação da cobertura de saúde bucal das crianças e a implantação de novos espaços abertos na cidade.

O prefeito ressaltou que, mesmo diante das dificuldades devido à pandemia da covid-19, conseguiu cumprir a maioria dos seus compromissos. Reis garantiu que, até o final do ano, deverá entregar o Parque Socioambiental de Canabrava, os viadutos direcionais da região do Detran e a escola da Associação dos Amigos do Autista (AMA) para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Ao analisar as propostas avaliadas pelo G1, a sensação é de dever cumprido. As que não foram já dadas como cumpridas estão em fase de conclusão e outras que não puderam ainda ser avaliadas. A sensação é de dever cumprido, dos compromissos que foram assumidos com a cidade, ou foram honrados ou estão sendo honrados”, afirma.

Ele calcula ter entregado cerca de 60 campos com gramado sintético, quase 30 novas escolas (serão 50 novas unidades de ensino até o final do ano), equipamentos culturais como a Cidade da Música e a Casa das Histórias e o Arquivo Público Municipal, além de superar a marca de 500 áreas de risco protegidas.

“Também superamos a marca de 52 mil casas reformadas pelo programa Morar Melhor, entregamos todos os trechos do BRT, que é muito mais do que uma obra de mobilidade, porque envolve também sustentabilidade e infraestrutura, resolvendo problemas históricos de drenagem. Sem contar nas novas vias que já inauguramos e outras que estão com obras avançadas”.