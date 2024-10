INAUGURAÇÃO

Bruno Reis inaugura creche para mil alunos no Rio Sena um dia após reeleição

Unidade tem 18 salas climatizadas, elevador e capacidade para mil estudantes

Gil Santos

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 15:41

Momento da inauguração oficial Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Um dia após ser reeleito, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) já retomou a agenda de entregas. Na manhã desta segunda-feira (7), ele foi até o bairro do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, para a inauguração de uma creche com capacidade para mil crianças. Antes, participou de uma série de entrevistas e parou para cumprimentar eleitores e outros apoiadores.

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) D. Maria Emília Gadêlha Vianna fica na Rua Cardeal Jean, uma região residencial, tem 18 salas de aula climatizadas, sendo dez para atendimento de ensino infantil e oito para pré-escola e anos iniciais, e possui 3,3 mil m² de área construída. O investimento foi de cerca de R$ 16 milhões e a creche faz parte das obras do projeto Mané Dendê. O prefeito destacou a importância das instalações no processo de aprendizagem.

“É uma escola de alto padrão que não deixa a desejar a nenhuma instituição privada. Nossa estratégia é fazer com que a criança se sinta melhor na escola do que na sua própria casa, que tenha merenda de qualidade, material escolar e profissionais dedicados”, disse.

Bruno disse também que a meta é seguir investindo para que a Educação de Salvador alcance as primeiras posições do Brasil. O CMEI possui elevador, ambientes alternativos, auditório, salas de apoio, sala multiuso, sala de leitura, brinquedoteca, sala de informática, sala de artes, solário, parque infantil, recreio descoberto, sanitários PCD e infantil masculino e feminino, refeitório, lavanderia, cozinha com triagem de alimentos, sistema de captação de energia solar e reutilização de água pluvial, dentre outros itens.

O titular da Secretária Municipal de Educação (Smed), Thiago Dantas, afirmou que mais seis escolas serão entregues até o final do ano em bairros como Mata Escura, Lapinha e Pelourinho. Ele percorreu os ambientes da nova creche do Rio Sena.

“Esta é mais uma entrega maravilhosa para a cidade, uma unidade escolar construída numa região que demanda uma atenção especial, que é o Subúrbio. Trata-se de uma estrutura de primeira qualidade. São 18 salas de aula climatizadas, mas não apenas isso, há outros espaços necessários para complementar a atividade, tornando a educação mais fortalecida, um ensino de melhor qualidade”, afirmou o secretário.

Homenagem

O novo CMEI foi batizado de Maria Emília Gadêlha Vianna, em homenagem à avó do ex-prefeito de Salvador e atual vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, que compareceu ao evento e se emocionou. Neto contou que a avó morreu no final da gestão dele, que pensou em batizar uma escola com o nome dela, mas descobriu que a unidade da época já tinha outro nome e desistiu da ação.

“Minha avó foi uma mulher guerreira, lutadora, que enfrentou várias dificuldades na vida e jamais perdeu a coragem e a força. Ela também era minha madrinha e teve um papel muito importante na minha educação e na minha formação. Ela foi minha segunda mãe”, contou.

O CMEI entregue no Rio Sena foi construído do zero. Parte do terreno estava vazio e outra parte foi desapropriada. Outros familiares compareceram à inauguração, como a diretora-executiva do CORREIO, Renata Correia, que reforçou a importância do acesso à educação e comentou sobre a associação do nome da avó a nova creche.

“Minha avó sempre defendeu muito que a educação é o que transforma a vida. Ela foi uma mulher forte, batalhadora, sempre à frente de seu tempo, e que trabalhou a vida toda, com muita garra. É gratificante ver essa homenagem sendo dada hoje”, afirmou Renata.

As crianças aproveitaram para conhecer a nova unidade. O acionista e conselheiro da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, também esteve na escola acompanhando da esposa, Rosário Magalhães, que é filha da homenageada, e destacou a qualidade da infraestrutura.

“A escola era uma reivindicação da região. Um projeto muito bem feito, um trabalho de excelência que é o Mané Dendê, que precisava de uma escola próxima para atender a população, e a Prefeitura construiu esse centro educacional para atender essa demanda. A homenagem é justa”, afirmou.