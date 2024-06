POLÍTICA

Bruno Reis lidera com 78% dos votos válidos, aponta Paraná Pesquisas

Esta é a terceira consulta do instituto Paraná Pesquisas, que, em todas, apontou a liderança absoluta do gestor soteropolitano

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 4 de junho de 2024 às 20:28

Se a eleição fosse hoje, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), seria reeleito no primeiro turno com 78% dos votos válidos, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira (8) pelo instituto Paraná Pesquisas e encomendado pelo portal Bahia Notícias.

De acordo com a Paraná Pesquisas, o segundo colocado é o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), que tem 13% das intenções de votos válidos. Em seguida, aparecem Kleber Rosa (PSOL) e Victor Marinho (PSTU), cada um com 4%. Na consulta, os nomes de Giovani Damico (PCB) e Eslaine Paixão (UP) não foram postos.

No votos gerais, Bruno Reis tem 64% das intenções de votos, e Geraldo Júnior está com 11,6%. Já Kleber Rosa e Victor Marinho têm, respectivamente, 3,8% e 3,3%. Os que não sabem ou não responderam somaram 6,4%, e 11,6% declaram que vão votar em branco ou nulo.

Esta é a terceira consulta do instituto Paraná Pesquisas, que, em todas, apontou a liderança absoluta do gestor soteropolitano. Não é possível fazer comparações já que os candidatos citados são diferentes nos levantamentos. O desempenho do prefeito Bruno Reis é melhor entre o eleitorado feminino (68,6% dos votos gerais), de 25 a 34 anos (67,8%) e com Ensino Médio (67,2%). Já o emedebista performou melhor entre o público masculino (15,6%), com 60 anos ou mais (14,4%) e com Ensino Fundamental (13,1%).

No quesito rejeição, Geraldo Jr. é campeão. Conforme a pesquisa, 38% disseram que não votariam de jeito nenhum no pré-candidato do MDB. Já 27,5% afirmaram que rejeitam o nome de Victor Marinho, e 24,6% Kleber Rosa. O atual prefeito é quem tem a menor rejeição, com 19,8%. Os que não sabem ou não responderam são 14,4%, e 4% declararam que podem votar em todos.

Avaliação do governo

A Paraná Pesquisas apontou uma oscilação positiva na avaliação do governo Bruno Reis. Se em março deste ano 72,1% aprovavam a gestão dele, agora são 74,1%. Há três meses, 24,1% desaprovavam, e houve uma queda para 21,9%. Desta vez, 4% disseram que não sabiam opinar ou não queriam.

O prefeito celebrou nesta terça-feira o resultado. “Agradeço à minha cidade, aos nossos cidadãos soteropolitanos pelo reconhecimento. Não sabem quanto isso aumenta a nossa responsabilidade, mas serve para nos dar mais confiança e seguir firme neste propósito”, declarou Bruno Reis, em entrevista à rádio BandNews Salvador.