SALVADOR

Bruno Reis visita espaço com pontos de hidratação e banho para ambulantes no Carnaval

Local é suporte para o trabalhadores nos dias da folia

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 18:14

Prefeito visitou projeto criado para o Carnaval de 2025 Crédito: Divulgação/Prefs

O ‘Bora Ambulantes’, espaço que serve como suporte para ambulantes durante o Carnaval de Salvador, recebeu a visita do prefeito Bruno Reis na tarde desta sexta-feira (28). O local conta com uma infraestrutura completa para suporte aos trabalhadores informais com pontos de hidratação, banho e áreas para carregar celulares e máquinas de cartão. >

A iniciativa de instalar o local é da prefeitura, mas tem a parceria da Ambev, que patrocina o Carnaval. Ao todo, o espaço tem 56 chuveiros e 12 sanitários e é destinado aos mais de 3.500 ambulantes que se credenciaram para trabalhar durante a folia. >

O prefeito ressaltou as diversas ações da gestão municipal realizadas ao longo dos últimos anos para melhorar as condições de trabalho dos ambulantes, garantindo mais conforto, segurança e dignidade para os trabalhadores. >

"Esse ano, teve kit de higiene pessoal, que inclusive tinha hidratante e protetor solar, e montamos esse espaço aqui, o Bora Ambulantes, uma novidade esse ano. É um local para tomar banho, com sabonete, shampoo e condicionador. Um local onde eles podem carregar o seu celular, carregar a sua maquininha", disse Bruno Reis. >

Ele lembrou das conquistas para os ambulantes, a exemplo do credenciamento online, que acabou com as filas, além dos cursos de capacitação, distribuição de kits. "Nos últimos anos, nós fomos trazendo mais conquistas e mais avanço. Primeiro resolvemos o problema do credenciamento. Hoje, sem confusão, sem fila", afirmou. >

"Depois, a organização deles durante todo o circuito. Eles hoje não precisam pagar qualquer taxa para trabalhar, ganham seu dinheirinho livre. Implantamos a plataforma com temporizador e, em parceria com a Ambev, passamos a distribuir uma cesta básica para cada um, um kit com o isopor, o sombreiro", acrescentou.>