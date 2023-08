Buraco na Av. Juracy Magalhães causa engarrafamento

Um buraco na Avenida Juracy Magalhães, no sentido Iguatemi, causou transtornos no trânsito na manhã desta segunda-feira (7). No local, também havia um alagamento e parte da pista ficou interditada por algumas horas.



O buraco estava próximo ao Hospital Aliança. Por causa disso, um grande congestionamento se formou e chegou até a entrada do Vale das Pedrinhas. A Transalvador pede atenção dos motoristas que passam pelo local.



Motoristas relataram à TV Bahia que, durante a madrugada, com o alagamento, não foi possível ver o buraco e muitos acabaram perdendo pneus. O local só foi sinalizado por volta das 6h40.