BYD abre inscrições on-line para vagas em Camaçari

A empresa de alta tecnologia e inovações tecnológicas BYD (Build Your Dreams) abre novas vagas para Camaçari. Com prazo de inscrição até o dia 20 de dezembro, a empresa está em busca de pessoas inovadoras, práticas, objetivas, tenham paixão pelo que fazem e visem a excelência. As inscrições estão acontecendo pela plataforma on-line da Gupy ( https://bydbrasil.gupy.io/ ) .

As vagas disponíveis são para advogado pleno, analista ambiental, analista de frota, analista de mobilidade global, analista de recursos humanos, analista de relações trabalhistas, analista de sourcing, analista infraestrutura ti, assistente executivo, engenheiro(a) de administração contratual, engenheiro(a) de planejamento, engenheiro(a) de produção, engenheiro(a) de segurança do trabalho, gerente fiscal e supervisor de recursos humanos. Além do Banco de Talentos, onde seu currículo fica guardado com a empresa até que eles encontrem uma vaga em que seu perfil se encaixe.