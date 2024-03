PÁSCOA

Caçadores de oferta: veja 10 promoções de Ovo de Páscoa para quem deixou para a última hora

Com opções a partir de R$ 17,99, percorremos as principais lojas que vendem chocolate no Salvador Shopping e encontramos algumas promoções; veja a lista completa

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 31 de março de 2024 às 19:37

Nas Lojas Americanas do Salvador Shopping, ovos de Páscoa a partir de R$ 17,99 Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Um, dois, três, quatro ovos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis barras de chocolate na promoção de três por R$ 10. O profissional autônomo Geanderson Santos deixou o almoço de Páscoa na casa da família para caçar uma boa promoção de chocolate, conforme o prometido para o filho, a afilhada e os quatro sobrinhos. “Tenho muitos sobrinhos, afilhada e ainda tem meu filho menor também, então, é muita criança, não dá para comprar ovo para todo mundo. Mas a gente consegue um jeito de não deixar faltar o chocolate. Sempre dá para encontrar a promoção das barras. Peguei umas caixas de bis, uns cinco Kit Kats também e vou montar uns kits”, afirma.

Geanderson Santos deixou para comprar o chocolate hoje na esperança de encontrar promoções Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Logo no início da tarde, o movimento do Salvador Shopping ainda era tranquilo e a procura nas principais lojas que vendem chocolate, também. Aos poucos, o movimento começou a aumentar em busca de promoções ou para comprar aquele ovo de Páscoa de última hora, porque não deu tempo durante a semana. No entanto, durante o giro do CORREIO, nenhuma das lojas tinha grandes filas ou disputa acirrada pelo doce.

A gente tanto rodou que encontrou 10 ofertas com ovos a partir de R$ 17,99 (veja mais detalhes abaixo). O ovo de Páscoa mais barato foi mesmo nas lojas Americanas. A versão de 80 gramas da marca Delicce antes custava R$ 29,90. Ainda tinha um estoque cheio com opções de personagens como Patrulha Canina, Turma da Mônica, Naruto, Transformers e Hello Kit. A versão de 90g da mesma marca caiu de R$ 54,99 para R$ 29,99. Esse já tinha um brinquedo maior com personagens da LOL OMG e Jovens Titãs.

Na nota fiscal, a corrida de Geanderson pelo chocolate custou R$ 120. E a gente até entendeu porque ele comprou mais barra de chocolate do que ovo. Na verdade, ele trocou um ovo a mais de 80g por seis barras de 80g cada uma. O preço do ovo que ele levou, acrescentando menos de R$ 3 garantiu o doce de mais três crianças da família. E aí, deu até para levar um brinquedinho para o filho e incrementar o presente. “A criança já cresce sabendo que tem que ter chocolate”, completa.

Artesanais

Se Geanderson se deu ao trabalho de correr para o shopping assim que o centro de compras abriu, a administradora Juliana Tanajura confessa que quase desistiu. Se não fosse por um detalhe: “Na verdade, eu não ia comprar mesmo. Mas, sou chocólatra assumida. Aí não resisti. E, como já se tornou uma deliciosa e doce tradição, sou adepta também”. No entanto, ela optou por um ovo artesanal: “Comprei dois ovos trufados e gastei R$ 120. Como foi bem em cima da hora, tive que consultar se seria possível a entrega, mas deu tudo certo”.

Se nas lojas de grandes, o movimento era levar a barra de chocolate e talvez um ovo de Páscoa mais barato, entre as confeitarias artesanal, as vendas foram além do esperado. Na Cris Real Bolos, por exemplo, a agenda de encomendas havia sido fechada uma semana antes da Páscoa até que a confeiteira Cris Real decidiu abrir na sexta-feira (29) algumas unidades dos produtos para pronta entrega, que esgotaram rapidamente.

Cris Real comemorou o número de encomendas esse ano e também os clientes que esgotaram as unidades para pronta entrega no fim de semana Crédito: Acervo Pessoal

“Esse ano as vendas foram bem melhores que o ano passado. Nós vendemos, em média, a marca de quase 100 ovos e encerramos as encomendas uma semana antes, porém, colocamos alguns produtos para pronta entrega na sexta e no sábado. Ontem mesmo esgotou”.

Não deu nem tempo de fazer uma promoção, isto porque, Cris afirma que adotou como estratégia reduzir o tamanho do ovo para que o valor ficasse mais acessível. Outro produto que fez sucesso pelo valor foram as lembrancinhas, entre elas, o kit do trio de ovos. “Esse ano, a gente adotou a estratégia de fazer um ovo um pouco menor e manter um valor no mercado acessível, sem perder a qualidade dos nossos produtos. O trio de ovos veio na versão com três mini-casquinhas recheadas, que foi sucesso absoluto. Serviu tanto para o cliente degustar nosso cardápio como também presentear. A venda nesses últimos dias foram ótimas, principalmente para quem trabalha com produtos artesanais.

Entre os sabores preferidos, ficou o de pistache e caramelo, conforme acrescenta Cris: “Esse ano, a tendência foi a casca de ovo trufado. Como ele vem um pouco menos de recheio que o ovo de colher, o valor também é mais acessível, porém, o sabor é maravilhoso, agradou muito o paladar. A média de preço ficou entre R$ 60 e R$ 70. O Pistache, claro, ficou super em alta. Foi uma ótima venda e o nosso caramelo com pralinê de castanha também foi um sucesso”.

Só a bióloga Elcy Gois comprou, nesse final de semana, nove ovos trufados artesanais. “Gastei uns R$ 500. Deixar o ovo de Páscoa para última hora já virou tradição porque gosto de presentear de acordo com a preferência de quem receberá o ovo. A oferta de opções foi tranquila, embora os preços estivessem nas alturas. A Páscoa é momento de reflexão e compartilhamento. O ovo de Páscoa presenteado é sinal de que alguém quer compartilhar doçura, amor e amizade com você. Além disso, não vivo sem aquilo que para mim é a nona maravilha do mundo”, diz.

Na Camucaju Confeitaria, o confeiteiro Deyvison Araújo também comemorou as vendas desse ano. Os ovos esgotaram antes do final da Páscoa. “Vendemos em média uns 500 ovos, principalmente porque esse ano também fizemos algumas encomendas para empresas, que têm um volume maior de pedidos. Por isso, esse ano foi exponencialmente maior que no ano passado. Fechamos as encomendas na quinta-feira (28) no final da tarde”.

O ovo mais procurado disparado foi o sabor Sertão ao Litoral, que ficou entre os 10 melhores Ovos de Páscoa de 2024, no concurso do CORREIO. “As novidades de Pistache e Maracujá também tiveram ótimas saídas. O Sertão tem valores de 29,90 a 84,90, a depender do tamanho. Já o de Pistache pode chegar a 104,90, na versão 900g”, completa o confeiteiro.

A assistente social Patrícia Barbosa não teve tanta sorte. Tentou encomendar nesse fim de semana um ovo artesanal, mas não conseguiu. Vai ficar para a próxima. “Acabei não comprando, pois eu queria saborear o ovo de páscoa Sertão ao Litoral, que me interessei de imediato quando li a reportagem do concurso, mas, ao consultar a empresa, os ovos já tinham esgotado. Como não localizei o artesanal que queria, não comprei”. Se a queima de estoque acontecer ao longo da próxima semana, quem sabe ela mude de ideia: “Sempre comprei antes para as minhas sobrinhas e sobrinhos. Se eu me sentir motivada, quem sabe eu tente comprar depois”.

10 OPÇÕES DE OVOS DE PÁSCOA EM OFERTA

. Lojas Americanas

1.Ovo Delicce (80g) - De R$ 29,90 por R$ 17,99. Entre as opções de personagens infantis é possível encontrar as versões da Patrulha Canina, Turma da Mònica, Naruto, Transformers e Hello Kit.

2. Ovo de Pascoa Delicce (90g) com brinde – R$ de 54,99 por R$ 29,99. Na gondola, ovos dos Jovens Titás, LOL OMG e PJ Marks.

3. Ovo Peppa Pig Delicce (90g) com brinde – De R$ 54,99 por R$ 39,99.

4. Ovo Bem 10 Delicce (90g) com brinde – R$ 54,99 por R$ 39,99.

. Cacau Show

Lojas sem grandes filas, mas com movimento de clientes em busca do ovo de Páscoa com o melhor preço Crédito: Marina Silva

5. Compre 2 e leve 3 – A oferta é válida apenas para ovos com únicas unidades Bytes Crocante ao Leite (280g) ou Sortido (280g)

6. Ovo de Páscoa Harry Potter pelúcia – De R$ 164,99 por R$ 148,49

. Le Biscuit

7. Ovo Scooby Doo Delatte Kids (120g) com brinde – R$ de R$ 49,99 por R$ 29,99.

8. Delatte Premium Top (150g) – De 24,99 por R$ 21,99

9. Ovo Divino Vício Crocante (180g) – R$ 49,99 por R$ 29,99

. Mr. Cheney Cookies

10. Ovo de Páscoa com 3 Cookies Clássicos – De R$ 59 por R$ 55

MAIS CHOCOLATE

. Lojas Americanas

1.Kit Kat leve 5 por R$ 10 – Cada um sai por R$ 2

2. Tablete Garoto (80g) leve 3 por R$ 9,99 - Cada barra sai por R$ 3,33 nos sabores meio amargo, caju e Negresco.

3. Tablete Lacta (80g) 3 por R$ 11,99 - Cada barra sai por R$ 3,99 nos sabores Laka Oreo, Ouro Branco, Chocolate ao leite, Laka, Sonho de Valsa e Diamante Negro + Laka.

4. Caixa de Bombons Amor carioca (200g) – De R$ 9,99 por R$ 6,99.

. Lindt

5. Bag Pac e Mx Sortido (600g) – 20% de desconto/ de R$ 185,40 por R$ 148,30.

6. Bag Pac e Mx Sortido (450g) – 15% de desconto/ de R$ 139,05 por R$ 118,19.

7. Coelhinho Bunny (50g) – Leve 4 pague 3. De R$ 99,60 por R$ 74,70