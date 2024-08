VIVA SANTA DULCE DOS POBRES

Caminhada de fé, devoção e agradecimento à memória de Irmã Dulce

Programação dos festejos vai até dia 13 de agosto

Brenda Viana

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 13:42

Procissão da Memória de Irmã Dulce Crédito: Marina Silva / CORREIO

Devoção. Essa é a palavra para descrever a procissão da memória da Santa Dulce dos Pobres, que levou diversos fiéis até a Basílica da Conceição da Praia, no Comércio, em Salvador, na manhã chuvosa de domingo (4). Os fieis assistiram à missa solene às 7h no Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, e seguiram em direção ao primeiro local em que o corpo da Santa foi abrigado no dia 15 de março 1992, quando ela foi sepultada.

Eles percorreram neste domingo o mesmo caminho que os milhares de seguidores fizeram quando foi realizado o último adeus à santa baiana. A chuva deu uma trégua e o sol abrilhantou a caminhada, com fé, música, devoção e muita emoção. Enquanto tentava organizar a saída da imagem da Santa, o frei Ícaro Rocha falou rapidamente com o CORREIO sobre a emoção em ver os fiéis percorrendo a mesma caminhada que os devotos fizeram antes do processo de Beatificação e Canonização.

Procissão em memória à Irmã Dulce 1 de 10

"É uma grande alegria para a gente poder celebrar a Santa Dulce, poder fazer essa procissão, lembrando de que o corpo da Santa saiu daqui [Largo de Roma] até a Conceição da praia e lá foi o local onde tanta gente louvou e agradeceu não só a ela, como também a Deus. Então, para nós, é uma alegria muito grande ver o povo também enchendo nosso coração de alegria em pleno domingo", comentou.

E durante essa caminhada, foi muito fácil perceber e observar quem é devoto fiel da Santa. Uns caminhavam com os terços, outros cantavam as músicas aos pulmões cheios, já Gerson Nito, de 78 anos, apareceu na procissão de bicicleta, com a imagem da Santa na frente, como sempre fez desde o começo da sua devoção por ela. Segundo o fiel, seu amor por Santa Dulce - e também por Santa Luzia - começou justamente após ele conseguir se curar de um diagnóstico no olho e que quase o deixou cego.

"Eu sou devoto de Dulce, de Santa Luzia e de Santo Antônio. Eles me curaram há mais de 30 anos. Tive um problema na vista, sabe? Um pelo de gato entrou no meu olho, fiquei sem enxergar um tempo... Depois que pedi para elas, melhorei e sigo caminhando", disse.

Gerson Nito, devoto de Irmã Dulce, Santa Luzia e Santo Antônio Crédito: Marina Silva / CORREIO

Irmã Dulce sempre foi a favor dos pobres e daqueles que estavam doentes. A sua história em tentar curar e acabar com a dor e sofrimento dos menos favorecidos percorria cada rua, viela e avenida de Salvador. Mesmo antes de virar entidade católica, as pessoas já chamavam ela de Santa Dulce dos Pobres, principalmente pela forma como ela tratava o próximo de forma tão humanizada.

E foi assim que Oswaldo Lima observou que ele poderia ser mais um seguidor da palavra e do trabalho social Santa Dulce tinha com soteropolitanos, após se internar devido a um câncer no intestino. Desde então, ele tem se dedicado completamente as Obras Sociais da Irmã Dulce.

Oswaldo Lima, devoto de Irmã Dulce Crédito: Brenda Viana / CORREIO

"Sempre conheci a Santa Dulce. Mas a minha devoção foi despertada entre 2004 e 2005, quando eu estava hospitalizado em um padre do hospital onde estava internado fez uma oração muito forte para Nossa Senhora antes de eu ser operado por causa do câncer. Eu me apeguei com a santinha que meu cunhado me deu, santinha essa que foi Irmã Dulce. Eu pedi para que ela me ajudasse e o resultado foi que no dia seguinte, o meu intestino normalizou e não precisei ser reoperado", explicou.

Aposentado desde 2006, desde então, Osvaldo, que atualmente tem 71 anos, decidiu abrir uma conta no Facebook com o próprio nome dele para começar a divulgar e propagar todas as coisas que a irmã Dulce fez e tem feito com os seus fiéis. Por lá, ele coloca datas de missas, eventos, orações e muito amor que nutre pela Santa.

"Hoje em dia temos que nos apegar à alguma coisa, principalmente a fé. A humanidade já está cheia de problemas, e se não se apagar a Deus e a Dulce, fica mais difícil. É bom relembrar que ela era requisitada aqui na Cidade Baixa, principalmente aqueles que viviam nas ruas, aqui no Barão de Cotegipe, onde tinha uma quantidade imensa de pessoas morando nas ruas", finaliza.

Entre uma entrevista e outra, a reportagem, junto com os fieis, encontraram com o Santo Pedal, devotos da Irmã Dulce que saíram do Dique do Tororó de bike e foram em direção ao Santuário, com trio elétrico e músicas católicas para agradecer a intercessão da primeira santa brasileira.

Santo Pedal, devotos de Irmã Dulce que pedalam por Salvador Crédito: Marina Silva / CORREIO

Uma fiel não conseguiu conversar com a reportagem durante o trajeto, mas o marido, seu Luiz dos Santos, de 76 anos, andava logo atrás seguindo com os olhos apaixonados a esposa, Olívia Macedo, de 63. Ela foi diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico ainda com 15 anos e, desde então, luta contra a doença. A devota estava caminhando desde o Santuário até a Basílica para agradecer por conseguir o que muitos fazem com tranquilidade: andar, após ter um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Com uma doença rara no mundo, a idosa ficou 63 dias sem se mexer na cama. Após dois meses, ela deu um veredito à Santa Dulce: ou voltava a andar, ou poderia levá-la para ficar ao lado do Senhor Jesus Cristo, já que tinha ainda quatro coágulos na cabeça. Para a surpresa de muitos, a fala de Olívia não foi comprometida e a entidade católica escutou o pedido.

"A partir daquele momento de desespero, ela pediu para sentar, conseguiu ficar sentada sem ninguém segurar direito. Depois, deu os primeiros passinhos e, com muita fé, pediu para ver Santa Dulce. Quando chegamos lá, demoramos uns 30 minutos entre a saída do carro até a porta da igreja, mas com esforço, Olívia conseguiu. Os médicos tratam ela como um verdadeiro milagre, porque tem os coágulos e segue andando, trabalhando e vivendo tranquilamente", enaltece o marido.

Olívia Macedo, de 63 anos Crédito: Marina Silva / CORREIO

Por volta das 10h35, a imagem de Irmã Dulce chegou na Basílica da protetora de Salvador para a missa solene com o reitor padre Adilton Lopes. Com o templo religioso cheio, fieis fizeram seus pedidos e agradecimentos.

Imagem de Irmã Dulce chegando na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia Crédito: Marina Silva/CORREIO

Programação dos festejos

As festas em homenagem à primeira santa brasileira começou no dia 1° de agosto. Para aqueles que pretendem aproveitar mais festejos, até o dia 13 terá mais programação religiosa, cultural e, para aqueles que procuram atendimento médico, também haverá serviço de saúde.

No dia 12 de agosto, a programação gratuita terá a presença do Padre Fábio de Melo às 20h, após a trezena solene. O artista católico cantará na Praça Irmã Dulce, em frente ao Santuário.