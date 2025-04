SOLIDARIEDADE

Campanha leva brincadeiras tradicionais e chocolates para crianças do Cabula na Páscoa

Evento neste domingo (20) terá atividades como quebra-pote e corrida de saco

A tradicional Campanha de Arrecadação de Chocolate, idealizada pelo comunicador Rafael Manga, prepara uma manhã especial para as crianças da Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula. Neste domingo de Páscoa (20), a partir das 8h30, a comunidade será palco de brincadeiras clássicas como quebra-pote, ovo na colher e corrida de saco, além da distribuição de chocolates. >