Campanha solidária de shopping vai beneficiar o Martagão Gesteira

Os pratos são assinados pelo artista plástico Elano Passos. Crédito: Divulgação

O Natal Mágico do Shopping Paralela realiza uma campanha solidária em prol do Hospital Martagão Gesteira. A cada R$200 em compras com mais R$20, o cliente recebe um prato personalizado pelo artista plástico Elano Passos e apoia o hospital pediátrico, que atende 80 mil crianças e adolescentes por ano em mais de 28 especialidades médicas. A campanha vai até o dia 24 de dezembro ou enquanto durar o estoque de pratos.



Elano fez duas artes que fazem referências à infância, com imagens de passeio de bicicleta no Farol da Barra e de pessoas soltando pipa. Todo lucro da campanha será revertido para o Martagão Gesteira e vai contribuir para manter vivos os sonhos de milhares de crianças e adolescente atendidos pela instituição de saúde.

Para o gestor de Marketing, Gabriel Araújo, “o poder do Natal está em unir ainda mais as pessoas e despertar os sentimentos de solidariedade e de doação que ajudam a transformar vidas. O Natal Mágico do Shopping Paralela é mais do que uma celebração, um presente para os baianos que nos visitam, mas, sobretudo, um gesto de amor”.