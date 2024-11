ENEM 2024

Candidato pode aumentar em até 200 pontos a nota final com revisão estratégica

Método consiste em estudo de tópicos mais cobrados no exame

Os estudantes que não foram tão bem quanto gostariam no primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 têm a chance de virar o jogo neste domingo (10). Isso porque, se obtiverem um bom desempenho na resolução das questões de Matemática e Ciências da Natureza, eles podem conseguir aumentar em até 200 pontos a nota final do exame. Para que isso ocorra, é preciso usar os dias que restam até a prova para fazer revisões estratégicas, conforme afirmam os especialistas ouvidos pela reportagem.