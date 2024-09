OBRA EM ANDAMENTO

Canteiro de apoio à sondagem da ponte Salvador-Itaparica entra em funcionamento

O local conta com mais de 20 módulos que abrigam laboratórios de análise dos materiais coletados no mar, armazenamento de equipamentos técnicos, refeitório e escritórios administrativos onde trabalham 50 pessoas.

A etapa de sondagem envolve a obtenção de amostras do fundo do mar em 102 pontos onde serão construídos os pilares da Ponte Salvador-Itaparica. Em seguida, o material coletado passa pela análise nos laboratórios instalados no canteiro instalado na região da Calçada. A fase é considerada essencial para compreender as características do terreno e definir a fundação da estrutura da ponte.