MATERIAL RECUPERADO

Carga roubada de medicamentos é recuperada em Valéria

Uma carga roubada de medicamentos e seringas foi recuperada no bairro de Valéria, nessa terça-feira (12). O material foi roubado no último dia 1º.

O caminhão havia sido recuperado no mesmo dia do roubo, mas a carga estava desaparecida. Segundo a polícia, diligências serão realizadas com o objetivo de identificar e prender os envolvidos no crime.