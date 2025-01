ALUGUEL POR TEMPORADA

Carnaval: apê com 1/4 e no Circuito Dodô: veja o perfil dos imóveis mais procurados

Levantamento do CORREIO aponta aluguéis de R$ 5,5 mil a R$ 59 mil; confira

Millena Marques

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 02:30

Imóveis para alugar no Carnaval, em Ondina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com a proximidade do Carnaval, a busca por imóveis localizados nos principais circuitos da folia soteropolitana é intensa. Em comparação com o ano passado, a procura aumentou em 30%. Os clientes, em sua maioria, costumam buscar por um modelo específico de apartamento: espaços de um ou dois quartos, no Dodô (Barra-Ondina). >

De acordo com Luciano Braz, corretor de imóveis e especialista de aluguel por temporada há mais de 15 anos, a acessibilidade ao circuito conta muito durante o processo de escolha, com serviços próximos, como supermercados, lavanderia, bares e restaurantes. “É imprescindível que os imóveis possuam conexão com a internet, mobiliário como geladeira, fogão, camas. Infraestruturas como piscina, elevadores, fechaduras eletrônicas e TV também são uma mais valia na hora da locação”, explica. >

Em um levantamento feito pela reportagem na plataforma Booking, nesta quinta-feira (23), os valores dos imóveis no circuito Dodô variam entre R$ 5,5 mil e R$ 59,4 mil. O mais barato fica na Rua Nita Costa, em Ondina, com um quarto, um banheiro e cozinha completa. O mais caro fica na Barra, com direito a três quartos, uma cozinha e dois banheiros, além de acesso a toalhas, roupa de cama, Wi-Fi grátis e recepção 24h. No circuito Osmar (Campo Grande), durante o Carnaval, não há nenhum imóvel disponível na plataforma.>

Apartamentos disponíveis para o Carnaval Circuito Dodô - Booking >

Apartamento Barra – Um quarto, uma sala e um banheiro, para 10 pessoas: R$ 10.834

>

Apartamento Suíte Barra - Um quarto, um banheiro, uma cozinha e varanda, para 4 pessoas: R$ 13.971 >

Apartamento Barra – Dois quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro, para 10 pessoas: R$ 16.560>

Estúdio duplo – Dois quartos, cozinha, um banheiro e varanda, para 10 pessoas: R$ 11.228>

Apartamento Barra – Um quarto, cozinha, um banheiro e uma varanda, para 4 pessoas: R$ 15.720>