MORADIA

Aluguel: saiba quais são os dez bairros mais caros de Salvador

Metro quadrado no bairro mais caro custa R$ 64

O aluguel residencial de imóveis em Salvador sofreu a maior variação da década ao registrar aumento de 33,07% ao longo do último ano, de acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o preço médio de locações de apartamentos prontos em 22 capitais e 14 cidades do Brasil. Com preços mais altos, quem ainda busca residências para locação têm preferido locais menores e ideais para viver sozinho ou, no máximo, a dois. Ocorre que até mesmo o tipo de morada em studios, que foi um dos modelos de empreendimentos que teve mais lançamentos por imobiliárias em 2024, estão inflacionados devido a localização. Isso ocorre porque a maior variedade de opções está distribuída em alguns dos bairros mais caros da cidade.