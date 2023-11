Carnaval na Boca do Rio é 'assunto sepultado', garante Bruno Reis

Apesar da discussão sobre a mudança do Carnaval de Salvador para a Boca do Rio ter ganhado força no último ano, o prefeito Bruno Reis garantiu que a mudança não é mais discutida na cúpula da gestão municipal. Segundo o gestor, a mudança do tradicional Carnaval nos circuitos Barra-Ondina e Campo Grande é assunto "sepultado".



"A sugestão de mudança partiu do Conselho do Carnaval. Mas depois de ouvir todas as partes, porque o Carnaval depende de uma série de atores e não só a prefeitura [...], tomamos a decisão de sepultar esse assunto", disse Bruno Reis na manhã desta sexta-feira (24), no Centro de Convenções, onde acontece a Expo Carnaval.