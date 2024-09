VIOLÊNCIA

Carro de candidato a vereador é alvo de tiros em Camaçari

"Os indivíduos sacaram a arma e já foram atirando", diz o político, que não estava no veículo

Um veículo que é usado pelo candidato a vereador de Camaçari, Iramir Nunes (PL), foi alvo de vários disparos de arma de fogo na quinta-feira (12), em Vila de Abrantes, segundo denunciou o político. Ele não estava no carro.

Nunes fez um post no instagram contando que sua equipe voltava para casa após um comício de Flávio Matos (União Brasil), candidato à prefeitura da cidade, quando foi interceptado. Eles tentaram fugir, mas mesmo assim quatro disparos atingiram o carro. Ninguém ficou ferido.

"Os indivíduos sacaram a arma e já foram atirando", diz ele no post. "Na visão dos policiais não parecia 'simplesmente' tentativa de assalto", afirmou. Além do registro da ocorrência na polícia, ele afirmou que repassou as informações ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).