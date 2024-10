SALVADOR

Carro pega fogo em frente a condomínio no Horto Bela Vista

As chamas se espalharam pelo capô do veículo, que ficou com a frente completamente destruída

Da Redação

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 16:13

Carro pega fogo em frente a condomínio no Horto Bela Vista Crédito: Leitor CORREIO/Acervo

Um veículo pegou fogo em frente ao condomínio Horto Bela Vista, na tarde deste sábado (5), em Salvador. As chamas se espalharam rapidamente pelo capô do veículo, que ficou com a frente completamente destruída.

Segundo o relato de uma moradora, que registrou as imagens, o incêndio foi controlado por moradores do condomínio com uma mangueira de um dos prédios.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local logo após os moradores conseguirem controlar as chamas. Não há informações sobre feridos.