Carro pega fogo na Federação

Veículo era ocupado por duas pessoas no momento do incêndio

Um incêndio atingiu um carro de passeio na tarde desta terça-feira (11) no bairro da Federação em Salvador. Uma fumaça bastante escura podia ser vista de longe e assustou populares que passavam pela rua Jardim Federação, próximo à emissora Record.

De acordo com o condutor do veículo e motorista de aplicativo, Daniel Santana, além dele, havia um passageiro ocupando o carro. Ainda não se sabe qual foi a causa do incêndio, mas, segundo o motorista, o carro possui um tanque de gás, parcialmente preenchido.