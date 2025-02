BAHIA

Cartórios eleitorais mudam de endereço na Bahia; saiba onde está o seu

TRE alerta que houve algumas alterações em janeiro

Há duas opções para verificar. A primeira recomendação é acessar o menu “Serviços eleitorais”, localizado na parte superior do site do TRE. Em seguida, clique em “serviços horários e locais” e escolha entre as informações das unidades de atendimento em Salvador ou no interior do estado. >