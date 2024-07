TRAGÉDIA

Casa pega fogo após criança acender fósforo em colchão na Federação

Uma residência pegou fogo na noite de terça-feira (30), na Rua Silvestre de Farias, no bairro da Federação, em Salvador. O caso aconteceu após uma criança de seis anos acender em baixo de um colchão e as chamas se espalharem rapidamente pela residência. Israela Pereira, 26 anos, mãe da criança e moradora do imóvel, contou à reportagem que o fogo começou pouco depois das 20h. Ela foi surpreendida pelos gritos da filha.