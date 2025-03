CULTURA

Casa Pia de Salvador abre espaço cultural com acervo histórico; veja como agendar visita gratuita

Visitas guiadas revelam objetos de 200 anos

No coração do Centro Histórico de Salvador, a Casa Pia, localizada no bairro da Calçada, inaugurou um espaço cultural que combina história, arte e ações sociais. Com mais de 225 anos de tradição no acolhimento de crianças, o local, tombado pelo Iphan em 1938, agora oferece visitas guiadas gratuitas, mediante agendamento pelo telefone (71) 99669-2876. >