MARAÚ

Casal de turistas é agredido e pula de carro para fugir de assalto na Bahia

O caso aconteceu no último sábado (24), próximo à localidade do Cassange

Publicado em 29 de fevereiro de 2024 às 10:02

Os turistas conseguiram escapar pulando do carro Crédito: Reprodução

Um casal de turistas pulou de um veículo para fugir de um assalto em Maraú, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu no último sábado (24), próximo à localidade do Cassange.

Segundo informações da Polícia Civil, suspeitos interceptaram o carro das vítimas e entraram no veículo, mantendo-as refém. De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento da região quando receberam uma denúncia de que um casal teria sido roubado e levado pelos criminosos a bordo do veículo de propriedade deles.

Os militares encontraram as vítimas, que revelaram ter conseguido saltar do automóvel. Ambas foram socorridas pelos policiais para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus.