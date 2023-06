Casal é encontrado morto com as mãos amarradas na Bahia

Um casal foi morto a tiros na rua Itaipú, em Monte Gordo. Os corpos foram encontrados por policiais militares após uma denúncia na manhã desta quarta-feira (14).



Os dois foram encontrados com as mãos amarradas, de acordo com informações preliminares da Polícia Civil.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado pelos policiais militares para a realização da perícia e remoção dos corpos.



O caso será investigado pela 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo).